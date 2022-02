Quirinale: Bellanova, 'discorso Mattarella conferma, scelta migliore per Paese'

03 febbraio 2022 a

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Il messaggio, inequivocabile, che il Presidente Mattarella ha voluto trasmettere al Paese conferma le ragioni di una scelta che, anche in virtú del discorso odierno, si evidenzia come la migliore e piú giusta per l'interesse nazionale".

"Governare nel modo migliore rilancio e crisi che ancora morde il Paese è l'esatto compito che tutti - filiera istituzionale, classi dirigenti, corpi sociali, comunità territoriali - abbiamo dinanzi. Importante il richiamo a costruire nei prossimi anni l'Italia del dopo emergenza in una cornice indiscutibilmente europea e atlantica, capace di coniugare sostenibilità sociale, ambientale, economica, stringendo intorno a questi tre pilastri il patto con le nuove generazioni. E altrettanto significativo il richiamo al nostro ruolo per un' Europa dei popoli, dei cittadini, degli uomini e delle donne, più inclusiva e capace di sostenere le ragioni della pace che significa qualità diplomatica e ruolo autorevole perché prevalga il reciproco intendersi e non le esibizioni di forza".

"Un discorso limpido, appassionato, alto, necessario, che non a caso ha inteso richiamare al ruolo del Parlamento come luogo della democrazia, alla responsabilità dei partiti come luogo di formazione di nuove classi dirigenti, al ruolo dei corpi sociali come presidio di inclusione civica, al rapporto costante tra esecutivo e forze parlamentari come esercizio fondamentale per la qualità del governo del Paese. Grazie Presidente, orgogliosa di aver contribuito alla sua rielezione, certa di aver messo il Paese in mani sicure per i prossimi 7 anni".