Mattarella: 'giustizia ha bisogno di profonde riforme, per troppo tempo terreno scontro'

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Nell'inviare un saluto alle nostre Magistrature –elemento fondamentale del sistema costituzionale e della vita della società –mi preme sottolineare che un profondo processo riformatore deve interessare anche il versante della giustizia. Per troppo tempo è divenuta un terreno di scontro che ha sovente fatto perdere di vista gli interessi della collettività". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio al Parlamento dopo il giuramento.

"Nella salvaguardia dei principi, irrinunziabili, di autonomia e di indipendenza della Magistratura –uno dei cardini della nostra Costituzione- l'ordinamento giudiziario e il sistema di governo autonomo della Magistratura -ha aggiunto il Capo dello Stato- devono corrispondere alle pressanti esigenze di efficienza e di credibilità, come richiesto a buon titolo dai cittadini. È indispensabile che le riforme annunciate giungano con immediatezza a compimento affinché il Consiglio superiore della magistratura possa svolgere appieno la funzione che gli è propria, valorizzando le indiscusse alte professionalità su cui la Magistratura può contare, superando logiche di appartenenza che, per dettato costituzionale, devono restare estranee all'Ordine giudiziario. Occorre per questo che venga recuperato un profondo rigore.

"I cittadini devono poter nutrire convintamente fiducia e non diffidenza verso la giustizia e l'Ordine giudiziario. Neppure devono avvertire timore per il rischio di decisioni arbitrarie o imprevedibili che, in contrasto con la certezza del diritto, incidono sulla vita delle persone. Va sempre avvertita la grande delicatezza della necessaria responsabilità che la Repubblica affida ai magistrati".