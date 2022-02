Mattarella: 'omaggio a Monica Vitti, grande protagonista Italia '

03 febbraio 2022 a

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "L'Italia è, per antonomasia, il Paese della bellezza, delle arti, della cultura. Così nel resto del mondo guardano, fondatamente, verso di noi. La cultura non è il superfluo: è un elemento costitutivo dell'identità italiana. Facciamo in modo che questo patrimonio di ingegno e di realizzazioni –da preservare e sostenere– divenga ancor più una risorsa capace di generare conoscenza, accrescimento morale e un fattore di sviluppo economico. Risorsa importante particolarmente per quei giovani che vedono nelle università, nell'editoria, nelle arti, nel teatro, nella musica, nel cinema un approdo professionale in linea con le proprie aspirazioni". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso al Parlamento dopo il giuramento.

Consentitemi di ricordare, per renderle omaggio, una grande protagonista del nostro cinema e del nostro Paese: Monica Vitti", ha poi affermato il Capo dello Stato.