Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "La marginalità femminile costituisce uno dei fattori di rallentamento del nostro sviluppo, oltre che un segno di ritardo civile, culturale, umano. Tanti, troppi giovani sono sovente costretti in lavori precari e malpagati, quando non confinati in periferie esistenziali". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso al Parlamento dopo il giuramento.