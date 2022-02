Mattarella: Mazzeo, 'parole piene di buona politica e linguaggio di speranza'

03 febbraio 2022 a

a

a

Firenze, 3 feb. - (Adnkronos) - "Il pensiero a chi sta soffrendo, quello ai medici e ai sanitari, l'impegno per i giovani, il ruolo delle donne e i vaccini, la lotta alle diseguaglianze e il ruolo sempre più centrale dell'Italia in Europa. Il discorso di insediamento del presidente Mattarella è stato semplicemente perfetto". Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, presente oggi nell'aula di Montecitorio per il giuramento del presidente della Repubblica. Quello appena pronunciato è, a giudizio di Mazzeo, il discorso di "un gigante della democrazia, del garante della Costituzione. Parole piene di buona politica, rivolte ai cittadini e alle cittadine con un linguaggio di speranza. Assistervi è stata un'emozione incredibile che porterò sempre nel mio cuore". E nel suo post sul proprio profilo Facebook, il presidente dell'Assemblea toscana afferma che rappresenta “la stella polare per tutti noi impegnati nelle Istituzioni, perché il 2022 possa davvero essere un anno di speranza e ripartenza”.

Mazzeo cita altri passi significativi del discorso di Mattarella, ”la parola dignità ripetuta 18 volte, dalla piaga intollerabile delle morti sul lavoro, contro la violenza sulle donne, per i giovani. E poi il ricordo di Davide Sassoli con quelle sue straordinarie parole: ‘Auguri alla nostra speranza'. Gli applausi del Parlamento, dai quali più volte è stato interrotto, credo rappresentino il consenso che il nostro Capo dello Stato raccoglie in tutto il Paese”. Mazzeo conclude con un caloroso ringraziamento: “Grazie, presidente. Semplicemente grazie per l'esempio straordinario che continua e continuerà a darci. Sono fiero e orgoglioso di aver votato il nuovo presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Viva la Repubblica, viva l'Italia!".

“Il giuramento del presidente Mattarella, essere qui in rappresentanza delle toscane e dei toscani, è stato per me un momento di grande onore”, dichiara il portavoce dell'opposizione, Marco Landi, che con Mazzeo e Eugenio Giani ha composto la terna dei grandi elettori della Toscana. “Si conclude oggi la fase della proclamazione – aggiunge Landi –. Il nuovo settennato si apre ancora in una fase della pandemia, il discorso di Mattarella è stato molto applaudito, molto toccante, in particolare quando si è rivolto con un ringraziamento a tutti gli operatori sanitari, ai volontari e alle forze dell'ordine”. Secondo Landi, il discorso del presidente della Repubblica è stato “molto completo, ha toccato tantissimi punti. Mattarella ha valorizzato la centralità del Parlamento, ma soprattutto ha riservato una buona parte alla necessità di una riforma della giustizia e questo mi ha colpito molto. Da oggi – conclude Landi – parte un nuovo percorso anche della politica. La garanzia di un presidente della Repubblica come Mattarella farà sì che le forze politiche, che di qui a un anno andranno al voto, sapranno far tesoro delle sue parole incentrate sull'unità del Paese e della nostra nazione”.