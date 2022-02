Monza: rubavano auto e rivendevano pezzi, sette arrestati

04 febbraio 2022 a

Milano, 4 feb. (Adnkronos) - I carabinieri di Desio, in provincia di Monza e Brianza, hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Monza, nei confronti di nove persone, parte di un'associazione a delinquere finalizzata ai furti di auto e al riciclaggio dei pezzi meccanici e di carrozzeria che venivano poi rivenduti in tutta Italia. L'indagine è partita dall'arresto di un uomo, avvenuto nei mesi scorsi, sorpreso alla guida di un'auto rubata. Dai tabulati telefonici del cellulare dell'uomo e dalla visione delle telecamere di videosorveglianza, i militari sono riusciti a individuare i presunti membri del gruppi, tre uomini, tra cui un 67enne con numerosi precedenti specifici. Sono 98 i colpi contestati nel periodo di indagine. I tre agivano insieme, colpendo sempre alle prime ore del mattino, tra le 5 e le 7 e portavano le auto nei vari capannoni utilizzati dal gruppo sparsi su tutta la Brianza, a Bovisio Masciago, Seveso, Paderno Dugnano e Ornago.

Il mandante dei furti è stato identificato in un 54enne residente in Brianza, il quale con la schermatura di una società intestata alla compagna, anch'essa colpita dalla misura cautelare, ha organizzato e gestito una rivendita di pezzi sostitutivi sia on-line attraverso le più note piattaforme internet che attraverso un proprio negozio sul territorio. Sequestrati anche tre capannoni industriali, al cui interno sono stati ritrovati migliaia di pezzi di auto, un terreno agricolo dove era stato abusivamente edificato una struttura per smontare le auto e l'abitazione di una coppia a capo del commercio on-line di pezzi rubati. Oltre 600mila euro il valore complessivo degli immobili.

Colpiti dalla misura cautelare anche i diretti collaboratori del commerciante, addetti allo smontaggio delle auto rubate. Degli indagati cinque sono stati colpiti dalla misura cautelare in carcere, due sono stati messi agli arresti domiciliari e due colpiti dall'obbligo di dimora nel Comune.