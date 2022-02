Milano: tentato incendio di un hub vaccinale, perquisito 61enne

04 febbraio 2022 a

Milano, 4 feb. (Adnkronos) - La polizia ha perquisito a Milano l'abitazione di un cittadino milanese di 61 anni, pregiudicato, per il tentativo di incendio all'hub vaccinale in via Pitteri commesso lo scorso 17 gennaio. La perquisizione è avvenuta nell'ambito delle indagini coordinate dal capo della Sezione Distrettuale Antiterrorismo della Procura di Milano, Alberto Nobili.

Le indagini condotte dalla Digos si sono avvalse della visione delle immagini di videosorveglianza private presenti in zona: verso la mezzanotte, una persona arrivata sul posto con lo scooter, dopo aver imbrattato le mura del prefabbricato con olio motore, ha aggiunto benzina, cercando ripetutamente di darvi fuoco con uno stoppino. L'uomo è poi fuggito all'arrivo di due persone. Il giubbotto indossato dall'uomo e documenti di matrice no vax sono stati trovati nell'abitazione del 61enne.