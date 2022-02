Quirinale: dagli applausi ai fatti, appello Letta a maggioranza e anche Fdi**

04 febbraio 2022 a

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Un'iniziativa a livello parlamentare, rivolta alla maggioranza ma anche a Fdi, per tradurre gli oltre 50 applausi di ieri al discorso del presidente Sergio Mattarella in atti concreti. Questa l'iniziativa messa in campo da Enrico Letta con le capigruppo di Camera e Senato che hanno inviato oggi una lettera ai rispettivi presidenti. Insomma mentre il post voto Colle vede centrodestra e M5S aggrovigliati in discussioni interne che finiscono per mettere a rischio la stabilità di governo -vedi la Lega nell'ultimo Cdm - il Pd mette l'accento sulle cose da fare o che si potrebbero fare nell'ultimo scorcio di legislatura. Un'occasione, peraltro, di reazione della politica alla crisi messa in scena nella surreale settimana quirinalizia.

Dice Letta: "Dopo ieri, come Parlamento e come partiti e forze politiche, ci giochiamo la credibilità in base al modo attraverso il quale daremo seguito agli impegni contenuti nel discorso del Presidente Mattarella. Li abbiamo applauditi con scroscianti e ripetute ovazioni. Se rimanessero lettera morta, la politica tutta perderebbe forza". E sottolinea: "Soprattutto meriterebbe il biasimo che spesso e da tempo serpeggia nella nostra società. Il mio appello è: troviamoci a discutere rapidamente dello strumento parlamentare più idoneo e decidiamo insieme le forme concrete con cui, nell'ultimo anno di legislatura, si può davvero dare attuazione alle sollecitazioni espresse in quello straordinario discorso".

Già diverse le risposte positive. Quella della Lega, innanzitutto. "Bene l'accoglienza della Lega", si commenta tra i dem. E poi i 5 stelle con Giuseppe Brescia e Alfonso Bonafede sul versante giustizia, i socialisti di Nencini e Maraio, Federico Fornaro di Leu. "Noi vogliamo evitare -spiega Enrico Borghi all'Adnkronos- che gli applausi restino un effetto scenico ma diventino iniziativa politica".