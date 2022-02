Parisi Mode: le donne come driver di valore per l'azienda

04 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - La presenza femminile all'interno delle imprese si traduce in crescita di redditività e produttività, aumentandone il valore nel medio e lungo termine

Trapani, 4 febbraio 2022. La leadership femminile sta riscoprendo caratteristiche e qualità specifiche e, stando alle statistiche, sta aiutando le aziende a prosperare con risultati senza precedenti. Ne è un esempio Parisi Mode di Trapani.

“La nostra azienda vanta un secolo di storia e ben sei punti vendita fisici dislocati sul territorio, oltre al neonato shop online, un fashion store multibrand virtuale ed innovativo”, afferma il titolare Domenico Parisi. “Tutto questo non è la risultante del caso, ma si basa su un'architettura aziendale strutturata e salda sul concetto di integrazione e parità dei sessi, vale a dire sul rispetto di una diversità di genere a tutti i livelli, dagli organi decisionali a tutti i collaboratori. Bisogna comprendere che la diversità, in tutte le sue forme, rappresenta un arricchimento per le organizzazioni e un elemento distintivo di innovazione, oggi più che mai indispensabile, in un'ottica di rilancio”.

Il tema del gender gap, ovvero il divario di genere, è sempre più sotto la luce dei riflettori. Un problema che risulta essere più che biologico, radicato nel tempo, nella società e nella cultura.

“Come tutte le aziende virtuose abbiamo ben compreso, prima di altre, quanto gli interventi che mirano a colmare il divario di genere in ambito professionale, siano in grado di dar vita ad ambienti lavorativi più stimolanti e collaborativi”, aggiunge Cristina Trapani, braccio destro nella gestione aziendale. “Ma non finisce qui, abbiamo assodato che, investire in Diversity Management, ovvero nel processo di cambiamento con lo scopo di valorizzare il contributo unico che ciascun individuo può apportare, produce un aumento delle performance aziendali, migliora la qualità dei processi e il lavoro di squadra, a tutto vantaggio del business”.

Promuovere la presenza femminile all'interno delle aziende si traduce dunque, in una maggiore redditività, una maggiore produttività e un aumento di valore nel medio e lungo termine.

“La nostra cultura organizzativa ci consente di evidenziare e promuovere quelle abilità individuali necessarie a tradurre le diversità in valore”, sottolinea Domenico Parisi. “Una maggiore consapevolezza nella scelta delle proprie passioni, evita appiattimenti e polarizzazioni di genere. Le donne, fuori di alcun dubbio, conferiscono valore aggiunto ai team, possedendo intuizioni diverse, inoltre sono multitasking rispetto a determinate questioni strategiche ed in particolare a quelle che riguardano clienti, collaboratori o partner commerciali”.

Valorizzare la diversità è ormai un imperativo di ogni organizzazione che si vuole affermare o vuole rimanere competitiva sul mercato.

“Una leadership, per essere vincente, deve essere fluida e abbattere tutte le barriere che si frappongono all'obiettivo comune, barriere che sono essenzialmente mentali”, conclude Cristina Trapani. “La strada è ancora in salita: la parità di rappresentanza nelle aziende non avverrà dall'oggi al domani. Certo è che, una grande donna non sta dietro ad un grande uomo, gli sta a fianco. Questa è Parisi Mode, una realtà costruttiva nel presente e per il futuro”.

Contatti: https://www.parisimode.it