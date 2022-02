04 febbraio 2022 a

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Se non vogliamo diventare farisei, gli applausi di ieri a Mattarella si devono trasformare in iniziativa politica. Per questo il Pd propone una sessione parlamentare su come concretizzare entro la fine della legislatura alcuni temi importanti sollevati dal Presidente". Lo scrive su Twitter il responsabile Sicurezza del Pd Enrico Borghi.