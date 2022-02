Covid: ancora da vaccinare 1,5 mln over 50

04 febbraio 2022 a

Roma, 4 feb. (Adnkronos Salute) - Sono 1.516.796 gli over 50 ancora da vaccinare contro Covid-19, secondo il report della struttura commissariale all'emergenza coronavirus, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. In particolare, i non vaccinati tra gli over 80 sono 140.191 (3,05%), nella fascia 70-79 sono 273.937 (4,55%), nella fascia 60-69 sono 421.470 (5,59%), mentre nella fascia 50-59 sono 681.198, pari al 7,06%, ovvero la percentuale più altra tra queste categorie.