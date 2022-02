Covid: Giani, 'La Cross di Pistoia è stato un pilastro durante la pandemia'

04 febbraio 2022 a

a

a

Pistoia, 4 feb. - (Adnkronos) - "In Italia, nel periodo della pandemia, le due realtà che la Regione gestisce, la protezione civile e la componente di contrasto all'emergenza sanitaria, si sono fortemente integrate e da questa sorta di matrimonio è nato un centro di eccellenza come la Cross di Pistoia". Lo ha sottolineato il presidente della Toscana, Eugenio Giani, oggi a Pistoia a margine della visita alla Centrale remota per le operazioni di soccorso sanitario (Cross). Giani ha accompagnato nella visita il capo della protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio.

"Dalla Cross di Pistoia - ha sottolineato Giani - si coordinavano le ambulanze, con il grande lavoro del volontariato, che trasportavano i pazienti in terapia intensiva in Italia e addirittura all'estero. Il sistema toscano della protezione civile è qualcosa di veramente importante, che ha consentito al Paese di essere di riferimento a livello europeo".