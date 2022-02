Svea e SeQura formano un'alleanza per il mercato internazionale

04 febbraio 2022 a

BARCELLONA, Spagna, 4 febbraio 2022 /PRNewswire/ -- L'Istituto svedese di pagamento e finanziamento Svea ha effettuato un investimento in SeQura, la soluzione leader per gli acquisti "compra ora, paga dopo" nell'Europa meridionale. L'investimento è l'inizio di un'alleanza tra le due aziende, con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente e perfezionare le rispettive offerte di prodotti e cooperare per offrire soluzioni per l'intero mercato europeo.

L'obiettivo è sviluppare nuovi strumenti di e-commerce e soluzioni di pagamento, che accelerino la trasformazione digitale degli esercenti e consentano loro di rafforzare il loro rapporto con i clienti. Questo investimento si concentrerà anche sulla progettazione, il test e l'implementazione di nuove esperienze di vendita al dettaglio, che sorprendano gli acquirenti e facciano sì che tornino dagli esercenti per fare acquisti sia in negozi fisici che online.

Lennart Ågren, CEO di Svea, ha dichiarato: "Condividiamo la visione di porre l'esercente al centro di tutto ciò che facciamo. Questa alleanza ci consentirà di condividere il know-how e di offrire una valida alternativa agli esercenti internazionali, che mirano ad approfondire il loro rapporto con i clienti, a gestire tale rapporto e a migliorare in modo significativo i tassi di ripetizione degli acquisti e di conversione."

"In quest'ultimo decennio l'e-commerce si è evoluto a velocità impressionante, mentre l'esperienza di acquisto al dettaglio è rimasta per lo più invariata. Vogliamo valorizzare i vantaggi naturali dell'acquisto presso i negozi fisici, aggiungendo la comodità e la velocità dell'e-commerce. Questo investimento non riguarda solo le nuove tecnologie o i pagamenti, ma anche la progettazione di esperienze, che coinvolgano i consumatori, online e offline, e questo impone di reimmaginare i modelli aziendali e operativi" ha dichiarato David Backstrom, CEO di SeQura.

Informazioni su SeQura

SeQura è una soluzione di pagamento che aiuta i commercianti ad accelerare la loro trasformazione digitale, ad aumentare le vendite e acquistare di nuovo. Fondata nel 2014, SeQura è la principale soluzione "compra ora, paghi dopo" nell'Europa meridionale, con oltre 4000 punti vendita, e ha sviluppato un algoritmo proprietario di rischio, che offre i più alti tassi di accettazione da parte degli acquirenti. Valutata con un Net Promoter Score pari a 88, SeQura permette agli acquirenti di acquistare ciò che amano e pagare più tardi con completa flessibilità, grazie ad un'esperienza più veloce in cassa e all'ampia gamma di prodotti adatti ad ogni settore e tipologia di cliente. Per maggiori informazioni visitare www.sequra.es/en.

Informazioni su Svea

Svea Bank AB (pubblica) è un gruppo di società finanziarie con 40 anni di esperienza nell'aiutare le aziende e i privati nei loro pagamenti e nella loro liquidità. Svea Bank è autorizzata dall'autorità svedese di vigilanza finanziaria e ha uffici in molti Paesi europei, oltre a collaborare con partner in ogni parte del mondo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.svea.com

