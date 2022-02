Scuola: a Milano collettivi occupano provveditorato, ‘formazione e non sfruttamento'

04 febbraio 2022 a

Milano 4 feb. (Adnkronos) - Questo pomeriggio a Milano gli studenti hanno occupato la sede del provveditorato all'istruzione per manifestare contro l'alternanza scuola lavoro, definendola un “sistema di sfruttamento che toglie ore alla formazione”.

“Inoltre – si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del coordinamento dei collettivi studenteschi - la mancanza di cura e attenzione verso la scuola, come dimostrato dal silenzio istituzionale dopo la morte di Lorenzo, è stato il reinserimento della seconda prova di maturità, dopo due anni di scuola a singhiozzo, che alimenta un sistema scolastico basato unicamente sulla valutazione e non sull'apprendimento. Vogliamo formazione, non competere a chi ha il voto più alto o essere sfruttati lavorando gratis per aumentare il profitto di aziende private”.