04 febbraio 2022

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Io ho lavorato per avere una donna al Quirinale. Ho fatto 5 proposte, tutte hanno avuto dei no. Allora ho detto a Mattarella, ci ripensi. Mi dispiace, era una opportunità che nessuno ha voluto cogliere. La politica ha avuto l'occasione di eleggere un presidente della Repubblica super partes, sarà per la prossima volta". Lo ha detto Matteo Salvini a Zapping.