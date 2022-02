05 febbraio 2022 a

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Non sono interessato a queste ipotesi centriste che leggo sui giornali. Lo ripeto in inglese: 'It's not my cup of tea'. Questa operazione centrista non mi riguarda, non sono in alcun modo coinvolto". A ribadirlo Pier Ferdinando Casini, in un'intervista a 'La Stampa'.

"Sicuramente -aggiunge- lo spazio politico al centro c'è e i possibili interpreti anche. Poi bisogna vedere cosa sono capaci di fare".