Milano: impiegati Poste rubano soldi destinati a solidarietà, sottratti 350mila euro (2)

05 febbraio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Gli accertamenti iniziali hanno portato a individuare quel cliente in un dipendente di Poste Italiane addetto allo smistamento dei sacchi di corrispondenza proprio nel centro di Linate. L'attività investigativa ha consentito di accertare come gli ingenti cambi coinvolgessero anche altre persone: grazie anche alle riprese video all'interno dell'ufficio di smistamento postale, gli investigatori "sono riusciti a ricostruire tanto il modus operandi quanto il coinvolgimento di altri impiegati".

All'interno del centro smistamento, gli addetti coinvolti nei furti erano 'maestri' nella individuazione delle buste contenenti valuta estera. Tali buste venivano prima nascoste, ad esempio sotto i vestiti, e poi riposte negli zaini al fine di uscire in tutta sicurezza dal luogo di lavoro senza essere notati dagli altri colleghi, per poi effettuare il cambio in appositi sportelli cambio esterni, spiegano gli investigatori

"La frequenza dei furti e l'ingente mole di denaro sottratto" hanno, in un secondo momento, reso necessaria la partecipazione di complici esterni alle Poste. Tali soggetti esterni andavano sia presso le agenzie di cambio più affollati della città di Milano, come quelli presenti in stazione Centrale e in zona Duomo, che, come accertato dalle ricevute rinvenute, in agenzie di cambio di altre grandi città italiane del centro nord.