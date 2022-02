Pechino 2022: Gios, 'argento Lollobrigida non per caso, anni che insegue questo sogno'

05 febbraio 2022 a

Pechino, 5 feb. (Adnkronos) - "Francesca ha fatto una gara straordinaria e siamo veramente contenti del risultato che premia lei che un'atleta straordinaria che lavora con serietà e impegno, premia tutto lo staff ma premia anche la famiglia che l'ha sempre fortemente supportata. E' un premio per tutti quanti e siamo veramente contenti". Sono le parole di Andrea Gios presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio all'Adnkronos, sulla medaglia d'argento di Francesca Lollobrigida ai Giochi di Pecchino 2022, la prima medaglia azzurra a queste Olimpiadi.

"E' la prima donna che vince una medaglia alle olimpiadi in pista lunga, è un risultato importante, ci fa crescere come federazione e siamo veramente contenti. Questo è un risultato che non capita per caso, Francesca sono anni che lavora e insegue questo sogno. Si è preparata migliorandosi di stagione in stagione, di quadriennio olimpico in quadriennio olimpico, perché anche a Pyeongchang avevamo la speranza di fare qualcosa ma mancava ancora qualcosina e oggi è invece arrivata preparata. E' una soddisfazione anche per tutto lo staff tecnico", ha aggiunto Gios.

"La Lollobrigida può fare ancora qualcosa di importante soprattutto nella mass start che è la sua gare e dove si troverà di nuovo a fronteggiare l'olandese, però adesso anche lei più scarica e tranquilla e siamo sicuri che si è preparata bene", ha aggiunto il numero uno della Fisg.