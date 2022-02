M5S: Grillo, 'passare da ardori giovanili a maturità' (3)

05 febbraio 2022 a

(Adnkronos) - Esattezza è la terza parola, per "realizzare un sistema di regole certe e prevedibili" con le proposte collegate: "realizzare sistema le cui sentenze siano più coerenti per favorire una migliore previsione dell'esisto dei contenziosi; estendere l'istituto dell'interpello in materia fiscale ad altri ambiti della pubblica amministrazione; libertà di accesso ai fornitori di servizi pubblici di diversi territori per favorire la competizione anche nel settore pubblico".

Quarta stella polare è "visibilità" per "assicurare trasparenza dei (e accesso ai) dati personali". Come proposte: "obbligo di comunicare i dati personali degli interessati a una 'casella digitale' (repository) certificata da cui gli interessati potrebbero trovare in un unico indirizzo i titolari di trattamento dei dati che li riguardano, esercitare tramite il medesimo indirizzo i diritti che già spettano loro in base al Gdpr o che potrebbero spettar loro ai sensi di nuove norme, rendere disponibili tali dati ai soggetti che ne facciano richiesta".

Altra proposta infine "riordinare gli obblighi informativi al fine di alimentare database pubblici fruibili da imprese in un regime di accesso aperto".