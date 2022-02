Azione: primo congresso Lombardia, Carretta eletto segretario

05 febbraio 2022 a

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Si è svolto questa mattina, in via telematica, il primo congresso regionale di Azione, il partito di Carlo Calenda. Il consigliere lombardo Niccolò Carretta, grazie al voto di oggi, potrà proseguire il percorso di strutturazione di un partito che vuole farsi trovare pronto in occasione delle prossime elezioni regionali. "La sfida delle Regionali del 2023 è cruciale per impostare la Lombardia che vogliamo nell'epoca post pandemia. Sono convinto che la politica dei prossimi anni avrà il compito di regolare il sistema sociale, culturale, economico cambiando radicalmente l'approccio che la politica dovrà avere nei confronti dei temi più urgenti", spiega Carretta.

La crisi dei partiti "sta evidenziando la necessità di trovare nuovi strumenti e nuovi modi di interagire con i problemi del Paese. Azione, partendo proprio dal lavoro basato sui temi e sulla costruzione di un progetto credibile e alternativo vuole provare a scardinare il meccanismo che, sotto gli occhi di tutti, si è ormai logorato. Avremo bisogno di un candidato o una candidata che sappia parlare a tutti i lombardi e di una coalizione larga, forte e convincente per battere Fontana e la politica che da anni sta creando veri e propri danni e sta rallentando la corsa di una Regione ricca di valore, buone prassi e competenze. Ridare slancio e opportunità, ma anche tutele e protezione ai cittadini saranno solo alcuni degli obiettivi che il nostro partito vorrà perseguire".