Azione: primo congresso Lombardia, Carretta eletto segretario (2)

05 febbraio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - L'obiettivo "è quello di costruire un progetto credibile". Il partito oggi conta 3350 iscritti e 105 gruppi locali e "una delle priorità organizzative dei prossimi mesi è strutturare il partito in tutti i territori, anche dando seguito ai congressi provinciali che si sono svolti in queste settimane. Ringrazio il comitato organizzatore del congresso, ringrazio l'assemblea regionale, gli iscritti e l'organo esecutivo che, dandomi fiducia, ha scelto di camminare insieme a me verso una delle più importanti sfide del prossimo decennio", conclude Carretta. Già settimana prossima il primo Direttivo per l'approvazione dell'esecutivo regionale.