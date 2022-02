Nuoto: Barelli, 'campionati europei a Roma saranno un grande successo'

05 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "I campionati europei in programma a Roma tra sei mesi saranno un grande successo", assicura Paolo Barelli a margine del congresso anticipato della Lega europea di nuoto (Len) che ha lasciato non ricandidandosi alla presidenza perché in netto contrasto con la politica della federazione mondiale (Fina). "Continueremo a lavorare con impegno e giudizio per rendere gli europei, in programma dall'11 al 22 agosto, una festa per tutto il movimento acquatico continentale, per gli appassionati e per il territorio italiano", continua Barelli.

"Le gare di nuoto, fondo, nuoto artistico, tuffi e tuffi dalle grandi altezze si svolgeranno nell'area del Foro Italico e ad Ostia e potrebbero coinvolgere anche un sito storico e turistico della città. Ci stiamo preparando per accogliere circa 1500 atleti dei 52 Paesi europei e trasformare tutta l'area coinvolta in un grande villaggio con l'auspicio che la pandemia ce lo consenta. L'Europeo di Roma 2022 ci aiuterà a diffondere ulteriormente le discipline acquatiche sul territorio nazionale ed europeo grazie alle straordinarie immagini che saranno prodotte attraverso la diffusione mediatica dell'evento; accrescerà la cultura dell'acqua intesa come conoscenza delle tecniche per prevenire incidenti e annegamenti durante la balneazione; dimostrerà l'importanza dell'eredità impiantistica e infrastrutturale collegata agli eventi sportivi per il benessere urbano e la valorizzazione della città; renderà ancora una volta le discipline acquatiche elemento di attrazione per il segmento turistico -conclude Barelli-. Il mio impegno per lo sviluppo delle discipline natatorie continuerà senza interruzioni e condizionamenti a prescindere dalla politica della federazione mondiale".