Industria: Guidesi, 'dati Confindustria confermano rischio emergenza sociale'

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - "Mi costa dire che avevamo ragione noi ad ottobre scorso quando lanciavamo l'allarme sui rischi dovuti al caro energia; non essendo intervenuti con interventi strutturali oggi i dati certificano una situazione seria e preoccupante". Lo dichiara l'assessore lombardo allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, commentando i dati di Confindustria secondo i quali la produzione cala dell'1,3% a gennaio a causa soprattutto del caro energia.

"I silenzi dell'Europa e i ritardi nel mettere a disposizione le risorse che servono trasformeranno questa frenata produttiva in una emergenza sociale. Ribadisco che servono interventi economici urgenti e corposi calmierando i costi per prendere il tempo necessario a confrontarsi sulle strategie di medio lungo termine e sulle soluzioni strutturali", rimarca. "La strategia dell'attesa sperando che questa situazione si dimostrasse temporanea è evidentemente fallita, ognuno si assuma le responsabilità che ha e le usi per decidere", conclude Guidesi.