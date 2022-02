Milleproroghe: Ginetti (Iv), 'prolungare tassazione agevolata per trasferimento immobili'

05 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - “Prorogare le misure già introdotte nel Dl Crescita che hanno consentito a moltissime imprese del settore edilizio e della sua importante filiera di beneficiare di una tassazione agevolata delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per i trasferimenti di interi fabbricati, operati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare. Questa agevolazione fiscale, da inserire nel dl milleproroghe, permetterebbe la ripresa del sistema produttivo ed in particolare del settore delle costruzioni con un incentivo ai processi di rigenerazione urbana attesi dai tanti progetti previsti dal Pnrr. Con pochi oneri da parte dello Stato tanti benefici per la ripartenza del Paese e per la creazione di tanti posti di lavoro”. Lo propone la senatrice di Italia viva Nadia Ginetti, componente dell'Ufficio di presidenza di palazzo Madama.