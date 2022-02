05 febbraio 2022 a

Roma, 5 feb (Adnkronos) - "L'inno alla droga a reti unificate da Sanremo e dintorni non fa parte del Paese che vorrei. La droga è morte, io sono per gli inni alla vita". Lo ha detto Matteo Salvini collegandosi via Facebook a una iniziativa della Lega.