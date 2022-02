Covid: Nardella positivo, 'Grazie al vaccino solo lievi sintomi'

05 febbraio 2022 a

a

a

Firenze, 5 feb. - (Adnkronos) - "È toccato anche a me cari amici. Purtroppo sono risultato positivo dopo un tampone fatto per partecipare ad un evento istituzionale. Grazie ai vaccini ho solo qualche lieve sintomo e posso sentirmi tranquillo e fiducioso. Da oggi lavoro da casa. L'impegno per la nostra Firenze non si ferma. Un abbraccio virtuale, a presto!" Così il sindaco di Firenze, Dario Nardella, annuncia sui social la sua positività al Covid pur da vaccinato.