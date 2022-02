Donne: Valente (Pd), 'bene Amato, lavoriamo in Parlamento'

06 febbraio 2022 a

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Oggi il Presidente della Consulta Giuliano Amato, in un'intervista a La Stampa, dice testualmente che 'questa Italia ha bisogno di donne, basta con le congreghe dei maschi' perché le donne cambiano l'ordine del giorno dell'agenda politica e sociale. Credo che siano parole molte importanti con cui Amato ha approfondito un pensiero già delineato all'atto del suo insediamento. Le leggi non bastano, bisogna cambiare la cultura, cambiare il modello: basta con la cooptazione maschile, bisogna fare largo alle donne in base al merito, ai talenti, alle competenze". LO scrive su Fb la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della COmmissione Femminicidio.

"Credo - prosegue Valente - che in questo ultimo anno di legislatura come Parlamento abbiamo il compito di togliere dalla strada dell'affermazione femminile molti massi che la ostacolano. Come Pd, con le presidenti dei gruppi, Malpezzi e Serracchiani, abbiamo lanciato la proposta di una fase costituente che è stata ben accolta. Abbiamo questa sfida davanti, da accompagnare con l'attuazione del Pnrr, per costruire condizioni di equità e pari opportunità. Gli uomini, soprattutto quelli impegnati nelle istituzioni, devono fare propria questa priorità, farla diventare una priorità comune: abbattiamo insieme il muro della società pratriarcale e puntiamo insieme allo sviluppo del Paese".