Centrodestra: Gasparri, 'non solo forza numeri ma anche saggezza e umiltà'

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - “Oggi al termine della Messa ho ricevuto un consiglio dal celebrante, in realtà non rivolto a me, quanto alla politica e, ritengo, al mio schieramento di centrodestra in particolare: 'Ricordatevi di un insegnamento di San Filippo Neri, siate umili, state bassi'. Un principio che ho condiviso volentieri e che giro all'intero centrodestra. Berlusconi lo ha costituito 28 anni fa e lo indica tuttora come il campo di impegno suo e di tutta Forza Italia". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri componente del Comitato di Presidenza di Forza Italia.

"Ne abbiamo parlato con chiarezza in queste ore, confrontandoci su tutti i temi sul tappeto e ricevendo, come sempre, indicazioni utili, chiare e costruttive. Ma per proiettare il centrodestra verso dei successi sui territori a livello nazionale non serve soltanto la forza dei numeri, servono più cervello che muscoli, più saggezza che prepotenza, più umiltà nell'azione quotidiana e nei rapporti personali. Insomma ha ragione San Filippo Neri. I numeri devono essere certamente alti, ma gli atteggiamenti devono essere diversi. Da questo punto di vista è certamente giusto stare "bassi" ed essere umili, perché fa bene a tutti”.