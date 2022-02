M5S: Spadafora, 'Di Maio resta e non ci sono scissioni'**

06 febbraio 2022 a

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "In questi giorni sentivo: 'Di Maio fuori dal partito'. La lettera di dimissioni dal comitato di garanzia di ieri dimostra che resta e che non ci sono scissioni". Così Vincenzo Spadafora a In mezz'ora in Più.

"Non è il problema singolo della persona, Di Maio con tanti di noi rappresenta storie che hanno dato credibilità e forza al M5S. Sarebbe assurdi pensare di andare alle elezioni del 2023 privandoci di pezzi di storia del Movimento".