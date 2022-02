Riforme: Ceccanti, 'discussione Parlamento distinta da quella maggioranza'

06 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Uno spettro si aggira per twitter, quello di un presidenzialismo alimentato dal Pd a partire dal discorso del Presidente Mattarella. Tutte le proposte si possono sempre discutere, ma chiedere che il Parlamento nella sua autonomia possa individuare strumenti efficaci per 'inverare la democrazia', per dar seguito a indicazioni generali deducibili quasi immediatamente dalla Costituzione, significa raccordarsi a quello che i classici chiamavano 'indirizzo politico costituzionale' distinto da quello di maggioranza come ricorda Carlo Fusaro". Così Stefano Ceccanti, capogruppo Pd in Affari Costituzionali, su twitter.