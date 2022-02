Milano: Sardone (Lega), 'anziana presa a pugni, in città sicurezza non esiste più'

06 febbraio 2022 a

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Preoccupa la violenta aggressione a un'anziana 90 da parte di uno dei tanti senzatetto che popolano piazza Oberdan, a due passi dai Bastioni di Porta Venezia, in pieno centro. Un fortino dell'illegalità a cielo aperto dove sbandati e balordi di diverse etnie ormai fanno il bello e il cattivo tempo. Che una signora così anziana e indifesa venga presa a pugni in pieno giorno probabilmente per essere rapinata è davvero vergognoso". Ad affermarlo in una nota è Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega.

La sinistra, rileva l'esponente della Lega, "si assuma le proprie responsabilità, che sono parecchie, per aver trasformato Milano in un girone dell'inferno. Esprimo piena vicinanza alla vittima, gravissima in ospedale, e alla sua famiglia. È intollerabile che nella nostra città esistano così tante zone franche dove la sicurezza è inesistente. In questa stessa piazza si sono susseguiti numerosi episodi di violenza e il Comune non ha mai alzato un dito. Ecco i risultati…".