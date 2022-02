07 febbraio 2022 a

Pechino, 7 feb. (Adnkronos) - L'zzurra Sofia Goggia è arrivata in Cina all'aeroporto di Pechino con un volo Air China proveniente da Malpensa per iniziare la sua Olimpiade. La sciatrice bergamasca, dopo l'infortunio subito nella caduta nel superG di Cortina il 23 gennaio scorso, ha svolto un lavoro di recupero in Italia ed ora è arrivata in Cina per la discesa libera femminile del 15 febbraio.