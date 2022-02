Pechino 2022: discesa libera, vittoria di Feuz davanti a Clarey argento a 41 anni, Paris sesto**

07 febbraio 2022 a

Pechino, 7 feb. (Adnkronos) - Lo svizzero Beat Feuz ha vinto la discesa libera maschile alle Olimpiadi di Pechino 2022. L'elvetico ha chiuso con il tempo di 1.42.69, precedendo per appena 10 centesimi il francese Johan Clarey, sul podio olimpico a 41 anni. Bronzo per l'austriaco Matthias Mayer. Clarey con i suoi 41 anni diventa il medagliato più anziano dei Giochi (Bode Miller ne aveva 36 nel 2014). Al termine dei primi 30 discesisti, al quarto posto si piazza il canadese James Crawford, al quinto Aleksander Kilde mentre sesto a 52 centesimi chiude l'azzurro Dominik Paris. Quindicesima posizione per Matteo Marsaglia (+1"37), mentre Christof Innerhofer è uscito di scena dopo pochi secondi di gara.