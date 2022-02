Scuola: Faraone (Iv), 'alternanza con lavoro giusta, da correggere gli abusi'

07 febbraio 2022 a

Roma, 7 feb (Adnkronos) - "L' idea dell'alternanza scuola lavoro è giusta e va mandata avanti, nel 2015 abbiamo introdotto un percorso formativo che fa conoscere ai ragazzi il lavoro e crea collegamento tra aziende e scuola, ci sono state esperienze positive e negative: le positive vanno raccontate, le negative corrette". Lo ha detto Davide Faraone a Agorà.

"I percorsi formativi sono fatti dai consigli di classe e decisi dalle scuole secondo le loro peculiarità, sbaglia chi strumentalizza la morte tragica e intollerabile di Lorenzo Parelli per colpire una riforma che consente l'apprendimento in un contesto lavorativo e che, quando ben progettata, risulta assolutamente formativa per i ragazzi -ha aggiunto il presidente dei senatori di Iv-. Il tema che la tragedia di Lorenzo ci pone una volta di più è piuttosto quello della sicurezza sul lavoro: non si può morire così, a 18 anni come a 60. Lo dobbiamo a chi ha voluto bene a Lorenzo, a chi lo stava accompagnando nel suo percorso formativo: non mettiamo in discussione l'opportunità di realizzarsi e acquisire nuove competenze, non disprezziamo la cultura del lavoro, ma tuteliamo salute e sicurezza sul lavoro".

"Ci vuole anche più rispetto per le scuole, per chi progetta percorsi di alternanza, sia nei consigli di classe che nella formazione professionale. Si dice che la scuola debba insegnare coscienza civica e cittadinanza, ma si vuole forse negare che il lavoro sia parte fondante della cittadinanza di ciascuno di noi? Ascoltiamo davvero la voce degli studenti, sosteniamo il loro protagonismo, senza strumentalizzarne l'indignazione e la rabbia per la morte di un coetaneo, aiutiamo i ragazzi , la scuola e le famiglie a proteggersi da eventuali abusi e irregolarità, che non possono essere tollerati ma vanno denunciati”, ha concluso.