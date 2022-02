San Valentino romantico e green: dal menù alle idee regalo

07 febbraio 2022 a

a

a

( Campobasso, 7 Febbraio 2022. ) - Campobasso, 7 Febbraio 2022. La festa degli innamorati è sempre più vicina e sono già diverse le coppie che si preparano ad una serata a lume di candela, da trascorrere insieme all'insegna del romanticismo e dell'amore. Le ultime tendenze però non si limitano a questo: sembra infatti che per festeggiare al meglio, molte coppie sceglieranno di sposare una filosofia green, prestando dunque una maggiore attenzione alla sostenibilità. In tantissimi organizzeranno una cenetta intima a casa, optando per un menù sfizioso ma sempre sostenibile e lo stesso accadrà per i regali. Niente cene sfarzose al ristorante dunque e nemmeno doni che tradiscano l'impronta green di questo San Valentino : le coppie quest'anno guarderanno all'ambiente, senza rinunciare ad un tocco di romanticismo che non può certo mancare in quest'occasione.

San Valentino 2022: idee e consigli per un romantico menù green

Per quanto riguarda il menù, come abbiamo detto quest'anno sarà la volta buona per rimanere a casa e festeggiare San Valentino nell'intimità delle proprie mura domestiche. Ciò non significa però che non ci si possa sbizzarrire ai fornelli, preparando un menù romantico e al tempo stesso in linea con una filosofia green che guardi al rispetto dell'ambiente. Immancabile è sicuramente l'aperitivo o almeno l'antipasto, che deve essere accompagnato da una bottiglia di ottime bollicine, meglio se biologiche o comunque non importate. Piuttosto che uno Champagne, dunque, vale la pena scegliere un buon Trento Doc o un Franciacorta, che non sono certamente meno romantici.

Per il primo piatto, la pasta a forma di cuore La Molisana è un'idea perfetta per esaltare al massimo questa occasione aggiungendo un tocco di amore al proprio menù. Questo marchio, tra l'altro, ha scelto di adottare un packaging sostenibile: le nuove confezioni sono riciclabili nella carta e sono dunque in linea con l'approccio green che caratterizzerà San Valentino.

Oltre alla qualità della pasta, attenzione però anche al condimento: meglio evitare sughi troppo pesanti ed optare piuttosto per qualcosa a base di verdure (ovviamente di stagione) o meglio ancora pesce.

Immancabile nel menù di San Valentino è poi il dolce, che deve essere altrettanto leggero e delicato, ma stuzzicante al tempo stesso.

Un regalo green per San Valentino: alcune idee romantiche

Come abbiamo accennato, quest'anno sembra che la maggior parte delle coppie rinuncerà a regali costosi per San Valentino, privilegiando al contrario doni semplici ma ricchi di significato, all'insegna della sostenibilità. Qualche idea per un regalo davvero green ? Dei prodotti di cosmesi bio, che sicuramente saranno molto apprezzati e sono adatti a tutti i tipi di pelle in quanto non rischiano di provocare reazioni avverse. Un albero da adottare a distanza, magari assegnandogli un nome significativo per la coppia, o ancora una stella: dono decisamente romantico che di certo non rischia di creare un impatto negativo sull'ambiente!

Per le coppie che amano viaggiare, un'altra idea regalo carina può essere un week end romantico all'interno di una struttura ecosostenibile, per vivere appieno il contatto con la natura.

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl