Sempre più elettrificato il futuro di Suzuki

(Adnkronos) - Per Suzuki l'anno appena passato è stato da record in termini di vetture vendute, Il brand di Hamamatsu è riuscito a raggiungere non un solo record ma ben tre, il Presidente di Suzuki Massimo Nalli ha spiegato all'Adnkronos come è riuscito in quest'impresa particolarmente complessa, “con della gamma Suzuki abbiamo realizzato ben tre record nel 2021, il primo è il record di volumi superando per la prima volta le 41.000 unità vendute, il secondo è il record di quota di mercato che ha toccato la soglia del 2,7% di quota di mercato, che può sembrare poco certamente, più del 97% degli italiani non compra ancora una Suzuki, ma per noi è un grande risultato ed infine il primato in Europa, per Suzuki l'Italia rappresenta il mercato dai maggiori volumi ed è il quinto al mondo. “

Il successo è dovuto soprattutto all'ampia gamma di modelli che Suzuki propone sul mercato, la produzione non si è mai fermata anzi la corsa all'elettrificazione è diventata una mission sfornando modelli di vetture per tutti i gusti e le esigenze. Massima è quindi l'attenzione ai modelli ibridi come precisa Nalli. “Dal 2016 Suzuki ha iniziato l'ibridazione e l'elettrificazione della propria gamma che si è completata circa due anni fa nel 2020 quando Suzuki è diventato il primo, e per ora unico, costruttore ad avere tutta la gamma 100% ibrida. Questa soluzione per noi è quella più sostenibile dal punto di vista ecologico e direi anche sostenibile dal punto di vista economico perché non prevede gli aggravi di costo che interessano invece le vetture 100% elettriche”.

Per i prossimi anni Suzuki ha scelto una strada di modelli elettrificati ma non elettrici, manca nel futuro infatti una vettura elettrica al 100%, ma è motivata dal fatto che l'infrastruttura elettrica italiana non è ancora pronta ad ospitare una mobilità solo elettrica. Da qui la scelta di affiancare tutti i motori della casa di Hamamatsu con una soluzione fatta ancora da un'alimentazione mista elettrico-benzina. “La gamma Suzuki è fortunata perché permette di avere diversi pilastri su cui poggiare la propria offerta commerciale, certamente le vetture più compatte sono quelle più apprezzate dal mercato italiano, da noi in Italia ad esempio la compattezza è un valore, e le nostre due vetture compatte per eccellenza, quindi la Ignis e la Swift, hanno recitato per noi un ruolo di punta. Venendo invece ai SUV troviamo Vitara e la nuova generazione della S-Cross lanciata proprio in occasione del Festival di Sanremo. Con particolare orgoglio evidenzio che quest'ultima vettura è stata disegnata In Italia nel centro stile di Suzuki che si trova a Torino ed è uno dei solo quattro centri stile di Suzuki in tutto il mondo. Il nostro centro stile italiano è popolato da designer giovanissimi e designer che provengono da tutto il mondo è proprio quest'ultimo che ha vinto il concorso fra tutti i centri stile del mondo di Suzuki. La S-Cross è uscita dalla matita di un designer peraltro tutto italiano.

L'immediato futuro, prosegue Nalli, ci vedrà seguire sicuramente il trend di mercato dell'elettrificazione ma aspettiamo però a lanciare una vettura 100% elettrica, lo faremo quando il mercato sarà pronto, quando la rete di ricarica sarà pronta, questo per non illudere i clienti che l'elettrico sia oggi già una realtà. E' ancora molto complesso comprare una vettura elettrica, innanzitutto per il prezzo e poi poter utilizzare un'auto elettrica. La nostra strategia di elettrificazione per ora passa per un incremento del livello di ibridazione che avremo nei nostri SUV raggiungendo una alimentazione fino a 140 Volt. Oggi l'alimentazione dei nostri SUV della parte ibrida è di 48 Volt con l'importante aumento a 140 Volt andremo ad aumentare la componente elettrica seguendo passo dopo passo anche il processo di elettrificazione”.