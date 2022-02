Pd: Fioroni, 'il centro è il suo destino, non è una proposta vecchia'

07 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Dice Graziano Delrio che il centro è una proposta vecchia. So perché alza le barricate, ma consiglierei, non solo a lui, di usare maggiore prudenza". Lo scrive Beppe Fioroni in un editoriale su Formiche.net. Spiega l'esponente dem: "Delrio teme il centro come palude, ma non considera che la palude, osservata e conosciuta in questo ultimo quarto di secolo, si è imposta laddove la destra e la sinistra hanno ceduto a un criterio di prevaricazione, stando almeno alla percezione comune. Chi ha vinto, non ha governato. Forse è vecchia, allora, la riproposizione di questa dialettica".

"A mio modo di vedere il destino del Partito democratico sta proprio nel farsi 'centro', come del resto è avvenuto appena qualche mese fa in Germania, con la socialdemocrazia di Olaf Scholz che ha rivendicato di fronte agli elettori l'eredità di Angela Merkel. Per noi, in Italia, è più semplice e complicato: l'eredità di Draghi è il titolo di un lavoro svolto dalla maggioranza di governo e insieme il disegno di una continuità pensata all'insegna di un Draghi comunque presente, ancora alla guida del Paese".

"Sarebbe diabolico ripetere l'errore commesso all'epoca di Mario Monti, quando i partiti dopo una fase di collaborazione allestirono alleanze in aperto contrasto con tale operato. La sconfitta di Pier Luigi Bersani è ancora lì a ricordare l'incongruità di manovre illogiche. Il mio augurio, allora, è che si ragioni con serietà e serenità, perché hanno interesse un po' tutti, anche coloro che non lo votano, ad avere un Partito democratico che ostenti una funzione 'centrale'. E ben difficilmente potrà farlo se non avrà cura di dialogare con la piccola galassia, forse non più così piccola da adesso in avanti, che costituisce o intende costituire il 'nuovo centro' della politica italiana".