Calcio: rivolta social su frasi Bertolini su Zaniolo, ct nazionale no comment

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - “Ha sicuramente delle difficoltà, va aiutato, quindi va educato secondo me". Una frase della ct della nazionale italiana femminile di calcio Milena Bertolini a 90esimo minuto su Nicolò Zaniolo, dopo l'espulsione contro il Genoa in seguito al gol annullato dopo l'esame dell'arbitro Abisso delle immagini al Var, che ha scatenato i tifosi giallorossi che si sono scagliati sui social contro l'allenatrice per le sue parole e facendo notare anche la differenza di trattamento rispetto ad altri casi. Il ct della nazionale femminile non replica.

"Sappiamo che emotivamente il ragazzo ha delle difficoltà, va aiutato, va educato. Poi in quel caso l'arbitro doveva fare la sua parte, ma non per questo giustifico l'atteggiamento di Zaniolo", aveva detto il ct, parole che su Twitter sono finite sotto i riflettori, con una valanga di commenti. In particolare i tifosi della Roma si schierano a difesa del centrocampista, facendo decollare l'hashtag #Zanioloeducato che rapidamente scala le tendenze. Tanti i fotomontaggi e le immagini con le frasi dei tifosi della Roma che con ironia e sarcasmo replicano alla Bertolini. "Zaniolo ha fatto cinque dosi de vaccino" o anche: "Zaniolo si ferma sempre fuori Trigoria a firmare gli autografi a tutti i tifosi presenti" oppure: "Zaniolo si ferma con il semaforo rosso" o "Zaniolo mette la mano davanti alla bocca quando sbadiglia".