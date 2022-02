Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'ffp2 non disponibili o difettose, saranno a carico famiglie'**

07 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Emergenza mascherine Ffp2. "Ci dicono che non sono disponibili. Dovranno continuare a farsene carico le famiglie come già avviene dal 10 gennaio. Le tempistiche dei decreti legge non sono state allineate alle esigenze". E' la denuncia della presidente dell'Associazione nazionale presidi per il Lazio, Cristina Costarelli, che, in base alle segnalazioni ricevute dai colleghi, all'Adnkronos riferisce: "Le ffp2 fornite alle scuole dalla struttura commissariale nell'ambito del decreto dello scorso 7 gennaio, che le imponeva a docenti e personale a contatto con alunni che non le indossano, sono difettose e insufficienti. Quelle che le scuole dovrebbero comprare da farmacie convenzionate per gli studenti in auto-sorveglianza, in base al decreto del 27 gennaio, non si trovano".

Secondo Costarelli, la situazione è ancora più grave adesso, con l'estensione dell'auto-sorveglianza alle elementari stabilita dal decreto del 4 febbraio: "Il problema è enorme e va risolto anche per una incongruenza: il numero di bambini vaccinati alle elementari è di gran lunga più basso rispetto alle superiori ma la dad per i bimbi non vaccinati scatta al quinto caso di positività, non al secondo come per le superiori. Ne serviranno quindi moltissime e saranno un dispositivo di sicurezza indispensabile", anche per il basso numero di vaccinati.

Ciliegina sulla torta "è il fatto che per le primarie servono mascherine di tipologia pediatrica, ancora più difficili da trovare delle standard. Mi auguro che la struttura commissariale le abbia previste e le farmacie convenzionate ne siano fornite. Si continuano a pubblicare norme senza che ci sia alcun riscontro sulla ricaduta effettiva e concreta con la realtà della scuola, che viaggia parallela e sconosciuta. Si continua a legiferare il venerdì per il lunedì. A scrivere di mascherine senza pensare che non si trovano. Non c'è attenzione", conclude con uno sfogo la Dirigente.