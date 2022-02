Covid: Mazzeo, 'in Toscana netto calo contagi, grazie a vaccini e regole'

07 febbraio 2022 a

a

a

Firenze, 7 feb. - (Adnkronos) - In Toscana "la settimana che si è appena conclusa ha visto un netto calo dei contagi, 49mila casi settimanali, quasi 21mila in meno rispetto la settimana precedente" e "rispetto a lunedì scorso calano anche i ricoveri in terapia intensiva, passando da 112 a 100". Lo sottolinea, in un post su Facebook, il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo.

"Grazie alle terze dosi, al green pass e alle nuove regole che ci siamo dati, gli effetti della variante Omicron stanno progressivamente diminuendo - aggiunge Mazzeo - Non ne siamo ancora fuori, ma ne stiamo lentamente uscendo".