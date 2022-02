07 febbraio 2022 a

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, Beppe Grillo non verrà a Roma in settimana. Fonti vicine al garante del Movimento spiegano che, salvo cambi di programma dell'ultimo minuto, non è in programma alcuna 'trasferta' da qui ai prossimi giorni.