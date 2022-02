Motomondiale: Ducati, presentata la moto 2022

07 febbraio 2022 a

Roma, 7 feb. - (Adnkronos) - Presentato il team ufficiale Ducati, con Francesco Bagnaia e Jack Miller che puntano alla vetta della classifica piloti nella MotoGp dopo aver vinto titolo costruttori e a squadre nella scorsa stagione. Il motore della Desmosedici è completamente nuovo, come spiegato dall'ingegnere Dall'Igna: "L'obiettivo era sempre quello di trovare più cavalli, questa resta la nostra principale filosofia, mantenendo la guidabilità del motore vecchio, su cui onestamente avevamo già raggiunto un bel livello". Le novità di motore e aerodinamica si sono viste in pista nei primi due atti di test ufficiali, sul circuito di Sepang.

L'ultima invenzione al box Ducati è l'abbassatore anteriore, che non abbassa la moto solo in partenza ma anche durante il giro. La cosa non piace agli altri team, che evidentemente sono indietro nello sviluppo e sono pronti a dare battaglia sia nell'ambito dell'associazione costruttori sia nella GP Commission. Entrando nel dettaglio, sulla piastra di sterzo di Bagnaia è scomparso il manettino di sinistra per far posto ad un comando centrale color alluminio.