Maltempo: Coldiretti, nel Milanese e in Brianza serre e cascine scoperchiate

Milano, 7 feb. (Adnkronos) - Decine di alberi abbattuti, serre scoperchiate e danni alle strutture di stalle e cascine. E' il primo bilancio degli effetti del forte vento che nelle ultime ore ha colpito il Milanese e diverse altre zone della Lombardia. Lo rende noto la Coldiretti regionale, sottolineando che i problemi maggiori si registrano al momento a Milano città, in gran parte dell'area metropolitana e nelle campagne intorno a Monza. A Mediglia, nella zona a sud del capoluogo, le raffiche hanno strappato da terra alcuni tunnel per la coltivazione di frutta e verdura, alcune serre sono state danneggiate in Brianza, mentre in una cascina di Truccazzano è crollata parte del cornicione della casa padronale. Il tetto di una stalla è rimasto parzialmente scoperchiato in un'azienda agricola di Cuggiono, sempre nel Milanese.

Nell'ultimo anno in Italia, spiega la Coldiretti su dati Eswd, sono aumentate del 29% le bufere di vento tra raffiche violente, trombe d'aria e tornado. Una situazione che si è incrociata con la riduzione della manutenzione del verde pubblico a causa della pandemia Covid che lo scorso anno ha portato i vigili del fuoco a intervenire in 54mila emergenze per la presenza di alberi pericolanti nelle città italiane. Considerando il numero di interventi ogni 10 chilometri quadrati, le province italiane più colpite dagli alberi pericolanti (dai 10 ai 15 casi) sono Varese, Monza Brianza e Milano, Gorizia e Trieste, Napoli, Roma, La Spezia e Prato.