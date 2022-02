Scuola: Affinita (Moige), 'chiediamo forme rimborso rapido ffp2'

07 febbraio 2022 a

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "La mancata fornitura di ffp2 da destinare agli studenti in auto sorveglianza nelle scuole è veramente incredibile. Si creano regolamenti inapplicabili e discriminatori e si riversano sulle famiglie le incapacità del ministero della Salute alla gestione della emergenza pandemica. Siamo esausti e condividiamo le proteste degli studenti. Se potessimo scenderemmo in piazza con loro ma abbiamo l'obbligo di lavorare per portare a casa il pane quotidiano per i nostri figli". Lo dice all'Adnkronos Antonio Affinita, del Movimento italiano genitori che aggiunge: "Si scaricano su famiglie esauste una serie di inefficienze e normative caotiche complesse e disarticolate. In attesa di un adeguato approvvigionamento alle scuole di ffp2, appoggiamo la proposta del Forum delle associazioni familiari in merito ad una qualche forma di rimborso rapido ed integrale dei costi sostenuti dai genitori per l'acquisto di mascherine per gli studenti in auto-sorveglianza".