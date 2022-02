M5S: legale Conte, 'tra 20 giorni in tribunale a Napoli, certi che ricorso verrà respinto'

07 febbraio 2022 a

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Torneremo a Napoli il primo marzo e chiederemo al giudice di merito di pronunciarsi. Tra 20 giorni siamo lì e naturalmente pensiamo, crediamo fermamente, che il ricorso" che ha portato alla sospensione delle due delibere con cui, lo scorso agosto, il M5S ha modificato il suo statuto e eletto Giuseppe Conte come presidente del Movimento, "verrà respinto". Lo dice all'Adnkronos l'avvocato Francesco Astone, che sta seguendo, per i vertici del Movimento e dunque del leader Giuseppe Conte, il caso di Napoli, con la sospensione del Tribunale assunta oggi in via cautelare.

"La ragione che ha portato alla sospensione" delle due delibere, dunque anche della guida di Conte da leader del Movimento, "è una ragione tecnica che non afferisce al risultato: il risultato rimasto lo stesso. Anche se gli esclusi" perché iscritti da meno di sei mesi "avrebbero votato, il risultato non sarebbe cambiato", decretando, a detta di Astone, l'incoronazione di Conte a presidente. "Siamo pertanto convinti che Conte sarà riconfermato", dice l'avvocato guardando all'assemblea che verrà convocata nei prossimi giorni. "In qualsiasi associazione - rimarca inoltre - c'è una regola che prevede la non immissione degli iscritti da meno di sei mesi, per evitare dei falsi risultati delle votazioni e i rischi cordata. Il Movimento, anche in passato, si è avvalso di questa regola, consentendo sempre il voto agli iscritti da oltre 6 mesi, la regola che ci è stata contestata è dunque conforme alla prassi del M5S".