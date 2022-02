Calcio: Mbappé, 'mio futuro non è ancora deciso, ora penso a battere il Real'

07 febbraio 2022 a

Parigi, 7 feb. - (Adnkronos) - “La decisione sul mio futuro non è stata ancora presa. Giocare contro il Real Madrid in Champions League cambia molte cose. Anche se al momento sono libero di fare quello che voglio, non parlerò con l'avversario né farò cose del genere". L'attaccante del Paris Saint Germain Kylian Mbappe si esprime così in merito al suo futuro, fra il rinnovo di contratto che stenta ad arrivare e le sirene del Real Madrid che affronterà negli ottavi di finale di Champions League. "Sono concentrato sul battere il Real Madrid e cercherò di fare la differenza, poi vedremo cosa succede”, aggiunge il 23enne francese ad Amazon Prime France.