M5S: ass. Rousseau, 'ora guida collegiale, Conte andato a sbattere'**

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Un post sul blog delle stelle che suona come un 've l'avevamo detto'. L'associazione Rousseau, dopo l'ordinanza del Tribunale di Napoli che sospende, in via cautelativa, il nuovo statuto del M5S e la nomina di Giuseppe Conte a presidente, sembra togliersi un sassolino dalla scarpa e indicare la rotta. Che riporta a Rousseau.

"Come molti ricorderanno, per mesi abbiamo sollecitato i dirigenti che si erano autoproclamati tali a capo del MoVimento a seguire la legge e ad adempiere alle decisioni degli iscritti del MoVimento durante gli Stati generali ossia a procedere a un voto su Rousseau per definire la governance del MoVimento 5 Stelle composta da un organo a 5 componenti chiamato Comitato direttivo in sostituzione della figura del Capo politico. Anche il Garante Beppe Grillo ribadì in due comunicazione pubbliche – “Una bozza e via” pubblicata il 29 giugno e una comunicazione il giorno successivo – la necessità di votare, nel rispetto dello Statuto del MoVimento 5 Stelle, il Comitato direttivo su Rousseau".

"Purtroppo quello che accadde successivamente è cosa nota a tutti: gli autoproclamatosi dirigenti del MoVimento 5 stelle decisero, invece, di proseguire la loro azione in violazione delle regole associative e delle decisioni degli iscritti e avviarono le votazioni su Sky Vote che oggi sono state di fatto invalidate accogliendo il ricorso proposto da diversi attivisti del MoVimento 5 Stelle in tutta Italia. In più occasioni abbiamo evidenziato quanto la gestione delle votazioni e della comunità degli iscritti richiedesse un livello di attenzione e professionalità che non possono essere improvvisati con modelli di gestione, invece, approssimativi e dilettantistici così come, invece, avvenuto. In un post del primo giugno 2021 Davide Casaleggio consigliava al MoVimento 5 Stelle di operare nel pieno rispetto delle regole avvertendo: 'Gli scogli sono vicini. Ripeto. Gli scogli sono vicini'. E oggi il MoVimento è tristemente andato a sbattere su quegli scogli e sarà costretto ad effettuare nuove votazioni indette dal Garante Beppe Grillo – unico organo in grado oggi di convocare gli iscritti – per individuare un guida collegiale al posto del decaduto presidente e capo politico Giuseppe Conte e dovrà farlo, questa volta, nel rispetto delle regole e delle modalità previste dal precedente Statuto e che da ora è di nuovo in vigore", conclude l'associazione Rousseau.