Pavia: omicidio 'Gigi bici', accertamenti su pistola e proiettili trovati in casa arrestata

Milano, 7 feb. (Adnkronos) - La polizia ha trovato una pistola e una ventina di proiettili nell'abitazione di Barbara Pasetti, arrestata con l'accusa di tentata estorsione nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio del 60enne Luigi Criscuolo, noto nella zona del Pavese come 'Gigi bici'. Gli uomini della squadra mobile nel corso della perquisizione del primo febbraio scorso hanno rinvenuto l'arma all'interno di un vano della centralina d'allarme, al primo piano dell'abitazione, con cinque cartucce inesplose all'interno del tamburo e altre 19 in una busta di plastica. Dalla Procura di Pavia si spiega che sono in corso alcuni accertamenti tecnici non ripetibili di natura biologica, genetica, balistica e merceologica sul materiale sequestrato, il cui esito dovrebbe essere noto fra alcuni giorni.

Sono inoltre in corso accertamenti tecnici di tipo informatico sul telefono cellulare della Pasetti e sul sistema di allarme e di videosorveglianza della sua abitazione.

Dalla Procura di Pavia si sottolinea che l'arma è stata trovato nell'abitazione della donna e che non ne è stata cancellata la matricola. inoltre, si spiega, nella proprietà della donna non è stata trovata una cassetta degli attrezzi riconducibile alla vittima.