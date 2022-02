Calcio: Giovinco arrivato in Italia, domani la firma con la Sampdoria

07 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 7 feb. - (Adnkronos) - Sta per iniziare ufficialmente la nuova avventura di Sebastian Giovinco in Serie A. La sua nuova squadra sarà la Sampdoria, che ha deciso di tesserarlo (era svincolato dallo scorso agosto) per sostituire Manolo Gabbiadini, infortunato al legamento crociato del ginocchio destro. In attesa di svolgere le visite mediche e di firmare il nuovo contratto con la Samp - tutto programmato per domani -, Sebastian Giovinco è atterrato questo pomeriggio all'aeroporto di Milano Malpensa. Non ha rilasciato dichiarazioni, solo un semplice: "Ci vediamo presto", con un sorriso coperto dalla mascherina. Poi il tempo di un primo selfie con un tifoso presente al suo arrivo e via, direzione Genova. La sua nuova casa. Giovinco torna quindi in Italia, sette anni dopo la sua partenza dalla Juventus del febbraio 2015.