Brutia Disinfestazioni presente al Pest Med Expo 2022 di Bologna Fiere promosso dall'ANID

(Cosenza 8 febbraio 2022) - Cosenza 8 febbraio 2022.Espositori internazionali, convegni, workshop e tavoli di lavoro sul tema del Pest Management nell'ottica dell'innovazione sostenibile

Sarà la nuova sede di BolognaFiere ad ospitare l'edizione 2022 di Pest Med Expo, la Fiera di riferimento per l'Italia per il settore del Pest Management, organizzata dall'ANID, Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione.

L'evento si terrà dal 30 marzo al 1 aprile 2022 in oltre 6000 mq suddivisi in diverse aree funzionali pronte ad accogliere espositori, presentazioni, convegni, workshop e tavoli di lavoro.

“Partecipiamo attivamente al Pest Med Expo con la filosofia che ci contraddistingue da sempre, in un'ottica di evoluzione e miglioramento dei servizi erogati, sulla scia delle rinnovate esigenze che premono sul settore”, spiega Maria Luisa Filippelli, Amministratore unico di Brutia Disinfestazioni di Cosenza. “Innovazione tecnologica e nuovi materiali sono i due asset dell'evoluzione del sistema Pest Management. I riflettori sono puntati sulla disinfestazione sostenibile a supporto della produzione biologica e nel rispetto dell'ecosistema, essendo, l'attenzione da parte dei consumatori, sempre più tesa verso prodotti a basso residuo di fitofarmaci e con ridotto impatto ambientale”.

Pest Med Expo '22 coinvolgerà stakeholders e buyer italiani ed esteri; il grande interesse internazionale è testimoniato sia dalla partecipazione di espositori provenienti da diversi Paesi, come la Germania, l'Ungheria, la Francia e la Gran Bretagna, sia dall'interesse manifestato da aziende, enti di diverse nazionalità europee ed extraeuropee.

“Un'occasione imperdibile, attraverso la quale ANID, vuole proporre una panoramica sulle attuali questioni legate agli infestanti, invitando noi attori della filiera allo sviluppo di strategie per la lotta integrata, attraverso un approccio razionale e sostenibile”, spiega la Dott.ssa Filippelli. “Brutia Disinfestazioni, azienda partner di ANID ormai da moltissimi anni, sposa appieno questa linea verso la quale ci stiamo dirigendo, implementando la ricerca di tecniche e mezzi alternativi e meno impattanti per l'ambiente”.

Tavoli tematici su argomenti di grande attualità e di forte innovazione, tra amministrazioni pubbliche, industria ed esperti del settore, per discutere le problematiche ed avviare il confronto costruttivo sulle buone pratiche adottate nei vari Paesi del bacino del Mediterraneo.

Grande attenzione verrà riservata anche all'interazione ‘live' del Salone, tramite strumenti digitali di comunicazione e social network. Non solo un importante evento fieristico e convegnistico, ma un momento fondamentale di confronto per ripartire con maggiore consapevolezza, tecnologia, formazione e sicurezza per l'ambiente e per le persone.

Contatti: https://www.brutiadisinfestazioni.com/